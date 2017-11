Deel dit artikel:











Auto en fietsster botsen in Nieuw-Buinen De fietsster raakte gewond (foto: Persbureau Meter)

NIEUW-BUINEN - Een fietsster is vanavond in Nieuw-Buinen dusdanig gewond geraakt dat ze per ambulance naar het ziekenhuis is overgebracht.

De fietsster kwam op de Parklaan in botsing met een automobilist. Het slachtoffer raakte hard de voorruit van de auto en kwam vervolgens op het wegdek terecht. Ze raakte hierbij gewond.



De bestuurder van de auto kwam er met de schrik vanaf.