Hurry-Up versterkt zich met Kroatische reus

HANDBAL - Hurry-Up heeft zich tot het eind van dit seizoen versterkt met de Kroaat Dragan Vrgoc. Dit maakte de club bekend in de rust van het thuisduel tegen Hasselt. De Zwartemeerders hopen de 26-jarige cirkelspeler volgende week te kunnen laten debuteren in de BENE-League.

Hurry-Up presteert dit seizoen niet naar verwachting en coach Martin Vlijm roept al lange tijd om versterking. Vorig seizoen was Hurry-Up ook al in onderhandeling met de Kroaat, die 2,04 meter groot is en 134 kilo weegt. Hij komt over van het Turkse Göztepe SK. In het contract is een optie voor een tweede seizoen opgenomen.