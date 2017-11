Machteloos Hurry-Up is de weg kwijt

HANDBAL - Hurry-Up heeft de derde thuisnederlaag op rij geleden. De formatie van Martin Vlijm werd in Zwartemeer afgedroogd door het Belgische Initia Hasselt: 22-34.

Een weergaloze vlieger van Hemmes op Falke in de allereerste minuut bleek een losse flodder. Via 5-10 liep Initia Hasselt op speelse wijze uit naar een ruststand van 9-17. De hele opbouwrij van Hurry-Up schutterde, terwijl Martin Vlijm met vertwijfeling naar zijn smalle bank keek.Na rust gingen de Belgische gasten vrolijk verder. Spaarzaam hoogtepunt in het tweede half uur was de verdienstelijke invalbeurt van doelman Wouter Greevink. Met vier goals op rij schoot de jarige Trainavicius, die óók ondermaats was, in de slotfase de nodige frustraties van zich af.BocholtDoor het machteloze optreden blijven de Zwartemeerders in de BENE-League steken op vier punten uit acht duels. Lang om te herstellen heeft Hurry-Up niet: over een week staat de uitwedstrijd tegen titelhouder Achilles Bocholt op de agenda.