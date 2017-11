Deel dit artikel:











Bloemen voor tuinder Vreugdenhil bij marathon Heerenveen Frank Vreugdenhil wordt derde in Heerenveen (foto: Karin Mulder/RTV Drenthe)

MARATHONSCHAATSEN - Frank Vreugdenhil uit Eldersloo is vanavond derde geworden in de marathon van Heerenveen. De tuinder uit Eldersloo was de hele wedstrijd attent. "Planten voor buiten heb ik al genoeg, nu ook bloemen voor binnen, dat is mooi", zegt Vreugdenhil na de finish.

Geschreven door Karin Mulder

"Het is jammer dat ik geïsoleerd zat. Royal Aware was met drie man vertegenwoordigd in de kopgroep, net als Bouw en Techniek en ook twee mannen van Okay zaten van voren. Dan weet je dat je niet veel meer kan dan derde worden", aldus Vreugdenhil.



De overwinning in Thialf ging naar Chrispijn Ariëns. Hij maakte deel uit van een kopgroep van elf man. Bob de Vries eindigde op de tweede plaats



Kopgroep van elf pakt één ronde voorsprong

Met nog 66 rondes te gaan ontstond een kopgroep van acht mannen met daarbij meteen al Vreugdenhil. De tuinder uit Eldersloo was vanavond uiterst actief en bemoeide zich ook al met eerdere ontsnappingspogingen.



De acht koplopers kregen gezelschap van nog eens vier mannen. En met nog 54 rondes te gaan pakte de kopgroep van twaalf uiteindelijk één ronde voorsprong op het peloton. Evert Hoolwerf, de man in het oranje pak, miste de slag, maar behoudt wel z'n leiderspak.



Bart de Vries kwam met 35 rondes op het bord ten val, waardoor elf mannen de finale mochten bepalen.