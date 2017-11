Deel dit artikel:











Van Daal/DS breekt Olhaco mentaal Olhaco verliest van Van Daal/DS (Foto: archief RTV Drenthe)

VOLLEYBAL - Olhaco leek in de tweede set op weg naar een overwinning tegen Van Daal/DS nadat de ploeg van trainer Dennis Luider de eerste set al had gewonnen. In de tweede set namen de Hoogeveners een 15-9 en 20-16 voorsprong, om de set uitieindelijk met 26-28 te verliezen. De ploeg was mentaal geknakt en verloor de wedstrijd kansloos met 1-3.

Bijna alle wedstrijden tussen beide ploegen eindigen in 3-2 en het publiek ging er eens lekker voor zitten. De eerste set verliep volgens verwachting. Dan nam Olhaco een kleine voorsprong, dan de gasten uit Den Dungen. In de slotfase was Olhaco net iets beter en won de set met 25-23.



Nadat Olhaco in de tweede set een grote voorsprong weggaf, kwam het team niet meer terug in de wedstrijd. De derde en vierde set werden met grote cijfers verloren, 14-25 en 17-25. Van Daal/DS sloeg op het eerste matchpoint toe.



Na zes wedstrijden heeft Olhaco negen punten en staat op een zesde plaats. Sliedrecht Sport en DIO/Bedum gaan met vijftien punten aan de leiding in de Topdivisie.