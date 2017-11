Deel dit artikel:











Tijdstraf Eising leidt nipte nederlaag E&O in E&O verspeelt voorsprong in slotfase (archieffoto RTV Drenthe)

HANDBAL - Na vier competitiezeges op rij is E&O in Den Haag tegen een zure nederlaag aangelopen. De Emmenaren stonden vlak voor tijd nog met 24-25 voor, maar zagen Hellas na een tijdstraf voor Jorg Eising nog langszij komen: 26-25.

De ruststand was 10-12 en beide ploegen waren continu aan elkaar gewaagd. E&O-coach Joop Fiege: "Een gelijkspel was verdiend geweest. We hebben het zelf niet helemaal goed uitgespeeld en hadden ook wat pech met de arbitrage. We hebben nu twee uitwedstrijden met één punt verschil verloren, terwijl ik ons beide keren de betere ploeg vond. Jammer."



René Jaspers was topscorer met zes treffers en Toby Trouw liet met vijf doelpunten zien weer helemaal terug te zijn. Een andere uitblinker was keeper Wouter Sijpkes, die met name in de eerste helft erg goed keepte.



E&O heeft tien punten uit acht duels. Daarmee staan de Emmenaren derde in de eredivisie. Volgende week speelt E&O de thuiswedstrijd tegen koploper Houten, dat twee punten meer heeft. "Een belangrijke wedstrijd voor ons", zo keek Fiege vooruit.