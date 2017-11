Deel dit artikel:











Red Giants maakt opnieuw het verschil in slotfase Red Giants wint opnieuw (archieffoto RTV Drenthe)

BASKETBAL - Red Giants heeft thuis tegen Racing Beverwijk de vijfde competitiezege op rij geboekt. De laaggeklasseerde gasten werden met een 86-71 nederlaag terug naar Noord-Holland gestuurd.

Na de eerste helft was het 33-30 in het voordeel van de thuisploeg. Zoals wel vaker dit seizoen wisten de Meppelers in het slot van de wedstrijd bij hun tegenstander weg te lopen. "We hebben niet alles goed gedaan en het ook niet makkelijk gehad, maar uiteindelijk kwamen onze individuele kwaliteiten wel bovendrijven", aldus Red Giants-coach Patrick Koning.



Topscorer was Jur Schroder met 23 punten.



Red Giants verloor de eerste twee duels in de promotiedivisie en wist vervolgens alles te winnen. Met tien punten uit zeven duels bezetten de Meppelers, die mikken op de final four, voorlopig de derde plek.