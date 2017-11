Deel dit artikel:











Programma zondagamateurvoetbal vv Hoogeveen speelt vandaag thuis tegen Noordster

VOETBAL - De zondaghoofdklassers starten vandaag aan de strijd om de tweede periodetitel. Achilles 1894 en MSC doen dat beiden met een uitduel. Achilles 1894 moet naar Aphen aan de Rijn en MSC gaat naar Silvolde.

Silvolde is de nummer 2 in de hoofdklasse A, terwijl MSC langzaam maar zeker naar boven klimt en inmiddels 7e staat, drie punten onder de nummer 3 Achilles 1894. De Assenaren spelen tegen Alphense Boys, de nummer 9 in de stand.



Voor de lagere amateurs staat speelronde nummer 7 op het programma. Een aantal interessante duels zijn: Alcides - Rolder Boys in 1F, GOMOS - Asser Boys (2K), Valthermond - SC Erica en Germanicus - VKW (2L) en CEC - Dalen in de 3e klasse C. Ook een kraker is het duel in de 4e klasse D tussen koploper WKE'16 en achtervolger vv Schoonebeek.



Bekijk hieronder het complete progamma van vandaag:



Hoofdklasse A

Alphense Boys - Achilles 1894

Hollandia - DHC

De Bataven - Jong Achilles '29

Heerenveen - Purmersteijn

Leonidas - Sneek Wit Zwart

RKAVV - RKHVV

SDO - SJC

Silvolde - MSC



1e klasse F

Frisia - Emmen

FC Assen - WVV

GRC Groningen - FVC

Alcides - Rolder Boys

SVBO - GAVC

Hoogeveen - Noordster

Bergum - Nieuw Buinen



2e klasse K

GOMOS - Asser Boys

Forward - Hoogezand

MKV'29 - Peize

VMC Amicitia - Roden

St. Annaparochie - DTD

Oereterp - GVAV-Rapiditas

LSC 1890 - Stadspark



2e klasse L

Valthermond - SC Erica

Emmeloord - Lemelerveld

Beilen - Dedemsvaart

Germanicus - VKW

Zuidwolde - Ruinerwold

Heerde - Stadskanaal

Olyphia - Raptim



3e klasse A

Groninger Boys - Nicator

Nieuw Roden - Friesland

Geel Wit - Lewenborg

Warga - Harlingen

Bolsward - Helpman

Trynwalden - HFC'15

Franeker - Drachten



3e klasse B

SVZ - LEO

Annen - Siddeburen

Kwiek - Muntendam

HSC - ZNC

FC Zuidlaren - VAKO

ASVB - Wildervank

Veendam 1894 - Actief



3e klasse C

SVV'04 - Twedo

Musselkanaal - EMMS

Sleen - OVC'21

CEC - Dalen

USV - Dalfsen

Ter Apel'96 - HODO

Gieten - Weerdinge



3e klasse D

Mildam - Trinitas

Udiros - Oldemarkt

Steenwijker Boys - Akkrum

Dio Oosterwolde - Havelte

Dwingeloo - Renado

Jubbega - Gorredijk

Lemmer - Wijster



4e klasse B

Surhuisterveen - SVMH

TLC - VVK

Smilde'94 - Gruno

Donkerbroek - Bedum

De Wilper Boys - Bakkerveen

Haren - Haulerwijk



4e klasse C

Westerwolde - Harkstede

PJC - Heiligerlee

BATO - Bellingwolde

Pekelder Boys - Sellingen

Engelbert - Alteveer

Gieterveen - SPW

FVV - MOVV



4e klasse D

WKE'16 - Schoonebeek

Weiteveense Boys - Zwartemeerse Boys

Protos - Sweel

DVC'59 - DSC'65

HOC - Bargeres

Valther Boys - Witteveense Boys'87

Titan - EHS'85



4e klasse E

VENO - De Blesse

Steenwijkerwold - Steenwijk

Kraggenburg - Oranje Zwart

Wacker - Pesse

RKO - Oldeholtpade

Ruinen - Balkbrug

BEW - Old Forward



5e klasse A

Uffelte - Willemsoord

Kuinre - Scheerwolde

Vilsteren - Blankenham

Giethoorn - DVSV

DOS'63 - IJhorst

Wapserveen - Ulu Spor



5e klasse C

HHCombi - Diever-Wapse

Houtigehage - Zandhuizen

Sport Vereent - Hoogersmilde

ODV - Oosterstreek

VWC - Sportclub Makkinga



5e klasse D

Eext - Groen Geel

Eenrum - Amboina

Warffum - Tynaarlo

Froombosch - Zevenhuizen

Woltersum - Kloosterburen



5e klasse E

THOS - Wedde

DWZ - Drieborg

WEO - Meeden

Nieuweschans - BNC

Bareveld - Oldambster Boys

Veelerveen - Framsum



5e klasse F

EEC - KSC

VIOS (O) - Buinen

SVBC - Zandpol

Buinerveen - JVV

Gasselternijveen - GKC

De Treffer'16 - Roswinkel