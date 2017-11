Grootse politie-inzet in Hoogeveen om vernielzuchtige voetbalsupporters

HOOGEVEEN - De politie zette gisteravond laat groots in, na een melding dat voetbalsupporters vernielingen zouden aanrichten in Hoogeveen.

Een groep van zo'n vijftig FC Groningen-fans zou de boel op stelten zetten bij de McDonald's.Volgens een politiewoordvoerder bleek het bij aankomst van de politie mee te vallen met de vernielingen. De supporters zijn door de politie naar buiten begeleid. Er is niemand aangehouden en er wordt ook geen aangifte gedaan tegen de supporters.Vanwege de melding stonden er zo'n acht politieauto's op het terrein van de McDonald's.Eerder op de avond wist de politie nog een confrontatie te voorkomen tussen de supporters van FC Groningen en FC Twente in Vriezenveen, meldt RTV Oost . De politie schaalde groot op, toen bekend werd dat de supporters elkaar in een kroeg zouden treffen. Ook hier zette de politie groots in, maar zijn geen aanhoudingen verricht.FC Groningen speelde gisteravond in Almelo tegen Heracles. De Groningers verloren met 2-1.