Autoruiten krabben en gladheid: eerste nachtvorst op komst

ASSEN - Komende week kunnen we de eerste nachtvorst van dit najaar verwachten in Drenthe, zegt RTV Drenthe-weerman John Havinga.

rtvdrenthe.nl/weer

"In de nacht van maandag op dinsdag gaat het licht vriezen. Het wordt -1 of -2 graden. We kunnen ook mistbanken verwachten. Het zou me niks verbazen als we de autoruiten moeten krabben en moeten oppassen voor gladheid."Maar de aangekondigde nachtvorst is van korte duur, denkt de weerman. "Zoals het er nu naar uitziet, is dat voorlopig even het visitekaartje van de winter. Vanaf woensdag is het al weer milder weer. De temperaturen liggen dan 's nachts rond de 4 of 5 graden."