Vrouwenkoor uit Assen wint eerste prijs bij nationale korenwedstrijd

ASSEN/OOSTERHESSELEN - Vrouwenkoor Au Bain Marie uit Assen heeft een eerste prijs in de wacht gesleept bij het BALK TOPfestival in Rotterdam.

Het 12-koppige koor kwam uit in de 1e klasse voor middelgrote groepen.Ook vrouwenkoor Sounds4You uit Oosterhesselen maakt zijn opwachting in Rotterdam. Maar dat koor viel niet in de prijzen.