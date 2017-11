Deel dit artikel:











Man uit Gieten racet met 165 km/u naar de kapper De man had haast omdat hij naar de kapper moest (foto: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

GIETEN - Een man uit Gieten had gisteren zoveel haast om op tijd bij de kapper te komen, dat hij met 165 kilometer per uur over de N33 scheurde.





De man van 47 jaar zei tegen agenten dat hij een afspraak had bij de kapper. Of hij uiteindelijk nog een knipbeurt heeft gehad, is niet bekend.



https://www.facebook.com/1072024072864291/photos/a.1083492438384121.1073741829.1072024072864291/1598743693525657/?type=3&theater "> De politie haalde de man bij Wildervank van de weg en heeft zijn rijbewijs in beslag genomen. Op de N33 is de maximum toegestane snelheid 100 kilometer per uur, de man reed dus 65 kilometer te hard.De man van 47 jaar zei tegen agenten dat hij een afspraak had bij de kapper. Of hij uiteindelijk nog een knipbeurt heeft gehad, is niet bekend.