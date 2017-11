TakeRoot-festival kent succesvolste editie ooit: 'In Assen ligt de oorsprong'

ASSEN/GRONINGEN - De twintigste editie van het TakeRoot-festival, dat in 1998 in Assen begon, is de meest succesvolle editie ooit. Het festival, dat gisteravond in De Oosterpoort in Groningen plaatsvond, was helemaal uitverkocht.

"Er zijn meer dan drieduizend mensen hier in De Oosterpoort", zegt mede-oprichter Johan Kleine."Het is ooit begonnen met achthonderd mensen in De Smelt in Assen", vervolgt de organisator, die terugblikt op de eerste editie in 1998. "En dat het festival zo heeft kunnen groeien, dat is natuurlijk geweldig."In Assen werd De Smelt snel te klein en zat de organisatie aan de limiet van tweeduizend bezoekers. Daarom kozen de organisatoren voor een verhuizing van Take Root naar De Oosterpoort in de stad Groningen. "In Assen hadden we veel kosten doordat we de hele productie naar De Smelt moesten brengen; licht, geluid en podium", legt Kleine uit. "Het was goed op dat moment om de overstap te maken."Blues, Country, Americana, Folk en singer-songwriters waren er allemaal. En dat verklaart volgens Kleine ook het succes van het festival. "Het is heel gevarieerd, waardoor het publiek dat ook is", vervolgt de oprichter. "Groningen is een studentenstad, dus ook veel studenten, ook internationale studenten komen.""In 2006 kwam ik bij de laatste editie in De Smelt. Het was magisch", zegt muziek-journaliste Ella Milou Quist. "Sindsdien ben ik blijven komen. Ook al woon ik nu in het zuiden van het land, ik kom altijd terug."Voor Joost Dijkema ging een wens in vervulling. De zanger en gitarist uit Rolde werd op het laatst toegevoegd aan het programma, doordat de Amerikaanse singer-songwriter John Murry wegens familie-omstandigheden moest afzeggen.In een volle zaal, speelde Dijkema drie kwartier. "Echt heerlijk gespeeld", zegt de Drent na afloop. "Ik had niet verwacht dat het zo druk zou zijn, ik had een mannetje of zeventig verwacht maar de hele zaal was vol.""Een droom die uitkomt", vervolgt Dijkema. "TakeRoot staat vooral bekend als een festival waar Amerikaanse of Engelse bands optreden, niet zoveel Nederlanders. Dus dat is wel heel bijzonder eigenlijk."