Jens Dekker vijfde na inhaalrace bij EK veldrijden Jens Dekker wordt vijfde bij EK veldrijden (foto: Dick Dekker)

VELDRIJDEN - Jens Dekker uit Fluitenberg is vandaag als vijfde gefinisht tijdens het EK veldrijden voor beloften in het Tsjechische Tabor.

Geschreven door Karin Mulder

De 18-jarige renner van Beobank-Corendon had een slechte start en had na één ronde een achterstand van een halve minuut. Pas in de vijfde ronde wist hij de aansluiting met de kopgroep te vinden.



Kopgroep van vijf

Naast Dekker bestond de kopgroep van vijf in de finale uit landgenoot Sieben Wouters, de Fransman Joshua Dubau, de Belg Eli Iserbyt en de Britse topfavoriet Thomas Pidcock. Iserbyt en Pidcock streden om de overwinning. Dekker verloor de aansluiting met Wouters en Dubau. Toen hij de aansluiting weer vond ging hij onderuit.



De Belg Iserbyt won de Europese titel. Pidcock moest genoegen nemen met het zilver. Hij was kwaad na de finish omdat hij vond dat Iserbyt in de sprint van z'n lijn afweek. Het brons was voor Sieben Wouters.



Fleur Nagengast twaalfde

Bij de beloftenwedstrijd van de vrouwen werd Fleur Nagengast uit Beilen twaalfde. Net als Dekker had ook zij een moeizame start. Iemand reed tegen haar derailleur, waardoor ze als laatste het veld op kon draaien. Na een knappe inhaalrace finishte Nagengast toch nog als twaalfde.