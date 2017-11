WKE'16 wint topper van Schoonebeek dankzij vroege treffer

VOETBAL - Na een overdonderd begin heeft WKE'16 de topper tegen Schoonebeek in de 4e klasse D met 1-0 gewonnen. De winnende treffer werd na amper een minuut gescoord.

Een aantal toeschouwers op Sportpark Grote Geert zullen de 1-0 van Jochem Scholten hebben gemist, want na 70 seconden lag de bal al achter doelman Martin Berens. Het was aan Berens te danken dat de voorsprong in het eerste kwartier niet werd verdubbeld.WKE werd na 25 minuten spelen slordig, zonder dat het veel kansen weggaf. Pas in de slotfase van de eerste helft werden de gasten wat brutaler en kregen een paar kansjes, maar voor rust werd er niet meer gescoord.De tweede helft begon, zoals de eerste eindigde. Een slordig WKE'16 en een steeds brutaler wordend Schoonebeek. WKE doelman Wim Kok kreeg het drukker en drukker, maar echt grote kansen kregen de gasten niet.In de slotfase van de wedstrijd kreeg de thuisploeg nog een paar kansen, maar Berens was de beste man van het veld en kreeg geen treffer meer tegen.