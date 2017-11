Ondernemend: De snackwagen als middelpunt van het dorp

AALDEN - Dat je bij een snackwagen snacks kun kopen spreekt voor zich. Maar dat het ook haast een buurthuisfunctie heeft, is iets minder gebruikelijk. De hele dag is het een komen en gaan van mensen bij Daans Snackmobiel in Aalden.

Ondernemend

"Ja, allemaal vrienden, bekenden en klanten natuurlijk", vertelt 'Daan', ofwel Johan Meijeringh.De hele dag zijn Meijeringh en zijn vrouw Rosemarie Reinders aan het zwaaien en de hand aan het opsteken naar mensen die langsrijden en fietsen. "Er zijn heel veel mensen die zeggen van: zou je niet zo'n bord aan de weg zetten met zo'n handje, maar dat is natuurlijk niet zo mooi als dat je echt zwaait", vertelt Reinders."Het is wel een ontmoetingsplek. De handbal- en volleybalclubs vertrekken vanaf hier voordat ze gaan spelen en Sinterklaas komt hier ook. Dat komt natuurlijk ook door het plein zelf hè", vertelt Meijeringh. Zijn vrouw valt hem bij: "Als wij er niet staan, zeggen mensen: nou, we rijden door het dorp, maar het is hartstikke kaal."Het stel had niet altijd een snackwagen. Het verhaal gaat terug naar 1993, toen Meijeringh van zijn schoonzus een snackmobiel kreeg als Sinterklaassurprise. 'Daans Snackmobiel', stond op het voertuig. "Omdat we het altijd al over snacks hadden en snacks dit en snacks dat", vertelt Meijeringh.Daarom kwam zijn schoonzus op het ludieke idee van een snackwagen, dat inmiddels uitgegroeid is tot een bloeiend bedrijf. Maar waarom nu de naam Daan? "Als er wat gebeurde in het dorp dan kwamen ze vragen en dan zei ik: Sorry jongens, dat heb ik niet daan. Nou, als je dat vier keer vertelt in het dorp, dan heb je de bijnaam", besluit Meijeringh lachend.