Dames E&O verliezen ook van Borhave E&O verliest met 30-25 van Borhave (foto: archief RTV Drenthe)

HANDBAL - De dames van E&O hebben na vier duels in de eredivisie nog geen punt behaald. E&O verloor vanmiddag in Overijssel met 30-25 van Borhave.

De nederlaag tegen Borhave was minder zwaar dan de vorige drie duels. De dames van E&O verloren de eerste drie duels achtereenvolgens met 45-28 (Dalfsen), 44-16 (Geleen) en 30-23 (Venlo).



"Ik heb vandaag zeker ook positieve dingen gezien", zegt trainer Frank van der Zanden. "We maken elke week wel weer stappen, dat zien we gelukkig terug. Ik denk dat we over de hele wedstrijd zeker een punt hebben verdiend. Maar je zag ook halverwege de tweede helft de vermoeidheid komen. En de technische fouten werden afgestraft."



De jonge selectie van E&O blijft hoopvol op jacht naar punten. Vorig seizoen werd een plaats in de eredivisie in de nacompetitie veilig gesteld. In de volgende speelronde, op 18 november, speelt de formatie van Van der Zanden in eigen huis tegen Westfriesland/SEW. De Friezen staan na vier duels eveneens op nul punten. "We gaan vooruit en spelen nu tegen clubs die ook nog geen punten hebben gepakt. Ik ben ervan overtuigd dat we punten gaan pakken", besluit Van der Zanden.