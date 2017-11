Nieuw-Dordrecht is verkeersoverlast zat: 'Het is wachten op een zwaar ongeluk'

NIEUW-DORDRECHT - Te hard rijdende auto's, vrachtwagens en sluipverkeer zijn een doorn in het oog van de inwoners van Nieuw-Dordrecht.

"Ik ben er helemaal klaar mee", zegt Gerrit Wisman, die al jaren in de Oranjedorpstraat woont."Er komen wel honderd tot honderdvijftig vrachtwagens langs. Dat hoeft hier helemaal niet langs. Dat is gewoon sluipverkeer", ergert Wisman zich.De inwoners zien liever dat het verkeer via de rondweg bij Emmen en de A37 gaat, dan door het dorp heen."Dan rijden ze een paar kilometer om, maar het scheelt enorm." Ook staan er brigadiers bij het kruispunt even verderop bij de Oranjedorpstraat, om gevaarlijke situaties te voorkomen."Ik denk dat als we hier niet staan, dat er binnen een paar weken een gevaarlijke situatie ontstaat", vertelt brigadier Linda Lohuis, die ook betrokken is bij de verkeerswerkgroep die zich in het dorp bezighoudt met de veiligheid. "De auto's rijden vaak door tot vlak voor onze neus. Er is zelfs een kind dat hier niet meer durft te staan."Aan de Vostenow, de weg richting Klazienaveen, liggen de bewoners 's ochtends vroeg al wakker. "Er is hier een drempel, maar die is te laag", legt Frieda de Grote uit. "Vooral werkverkeer met aanhangers maken herrie. Ze rijden te hard over de drempel en als er dan materiaal op de aanhanger ligt, horen we dat klappen.""Op een gegeven moment wen je er wel aan", vervolgt De Grote. "Maar het blijft vervelend. Wat mij betreft mag die drempel eruit, ze blijven nu toch wel hard rijden, maar als het weer vlak wordt, hebben wij geen lawaai meer."Jan Wever woont net buiten de bebouwde kom langs de Vostenow, waar zestig kilometer per uur gereden mag worden. "Maar je kan het gerust een honderdkilometerweg noemen, het is net een racebaan", vertelt hij. "Je zit soms aan tafel en dan zie je ze elkaar inhalen. Je denkt dan: dit gaat mis. Het is soms een hel. Tot nu toe is het altijd goed gegaan, maar het is wachten op een zwaar ongeluk."De inwoners zijn het er allemaal met elkaar over eens: Het moet afgelopen zijn met het harde jagen en het sluipverkeer. Vorig jaar zijn er maatregelen genomen, met gekleurde palen langs de weg, maar deze hebben nog niet geholpen.De verkeerswerkgroep uit het dorp zit met de gemeente om tafel om te kijken naar een structurele oplossing. "Wij zien liever dat het gelijk opgelost is, maar het moet eerst nog langs allerlei bureaus en dergelijke. Het is een proces dat altijd blijft doorgaan en waar je altijd mee bezig blijft", besluit Lohuis.