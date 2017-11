Tjisse Kerkstra bezorgt MSC in blessuretijd alsnog een punt

VOETBAL - Hoofdklasser MSC heeft de uitwedstrijd tegen Silvolde met 2-2 gelijkgespeeld. Tjisse Kerkstra bezorgde de Meppelers diep in blessuretijd een punt.

Alle uitslagen zondagamateurs

Achilles 1894 speelt gelijk in Alphen aan den Rijn

SVZ wint derby tegen LEO in doelpuntrijk duel

WKE'16 wint topper van Schoonebeek dankzij vroege treffer

MSC begon goed aan de wedstrijd. Danni Lohman zorgde na drie minuten spelen voor het openingsdoelpunt (0-1). Nima Shimeri had halverwege de eerste helft de 0-2 op zijn schoen, maar hij faalde oog in oog met doelman Marco Olthuis.Tien minuten voor tijd kantelde de wedstrijd. De thuisploeg kwam op gelijke hoogte (1-1) door Jaël Krosse en in de 89e minuut keek MSC tegen een 2-1 achterstand aan. Roel Gebbinck kon uit een hoekschop ongehinderd raak koppen. In de laatste seconden van de wedstrijd kopte Kerkstra MSC naar een punt (2-2).Door het gelijkspel staat MSC zesde met veertien punten uit tien wedstrijden. Silvolde blijft tweede met twintig punten uit evenveel wedstrijden.