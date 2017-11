Dankzij zelfverdediging wordt Björn nooit meer gepest

EMMEN - 'Dikzak', 'homo' en 'je had niet geboren moeten worden'. Björn Bernsen uit Zwartemeer werd gepest op de basisschool, omdat zijn klasgenoten hem te dik vonden.

65 kilo was Björn toen hij in groep zes zat. "Aan de zware kant", zegt zijn vader Paul Bernsen over die tijd. Regelmatig zeiden klasgenoten dat Björn niet met gym mee kon doen en dat hij dik was. "Echt een proppie was het", zegt ook trainer Berry Blaauw van Mejiro Gym Drenthe.Op achtjarige leeftijd begon Björn met kickboksen. Hij wou geen slachtoffer meer zijn, zich weerbaar maken, zegt hij nu over zijn keuze. "En als je weet dat je een potje kan knokken, kun je de pesters veel beter aan."Eerst trainde de jongen twee keer in de week, maar na twee maanden gaf hij zich samen met zijn broer op om ook mee te doen met wedstrijden. "De jongens vertelden me dat in de auto terug naar huis", zegt zijn vader. "Daar stonden we wel raar van te kijken. Ik weet nog dat ik de auto aan de kant heb gezet en echt even achterom keek. Hoezo? Vroeg ik." Maar de jongens wisten het zeker. "En Björn is daar wat in doorgeslagen", grapt Bernsen.Björn traint nu vier keer in de week en heeft een aangepast rooster op school. Eerst fitness met een personal trainer, daarna kickboksen. "Dit is een uit de tienduizend die zo bokst en zo doorgaat", zegt trainer Blaauw. "Dat is maar voor een kleine groep weggelegd."De 15-jarige Björn is Nederlands en Duits kampioen en werd twee weken geleden tweede op het wereldkampioenschap voor kickboksen tot 18 jaar. Het liefst komt hij in de wereldtop terecht. "Boksen tegen jongens als Rico Verhoeven enzo."Van pesters heeft Björn geen last meer. "Ze durven niet meer", zegt hij. "Als ik ze op straat tegenkom, doen ze heel vriendelijk. Ach ja."