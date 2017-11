'Er moet een directe treinverbinding komen tussen Noord- en Oost-Nederland'

EMMEN - Als het aan reizigersvereniging Alma ligt, komt er een directe spoorverbinding tussen Noord- en Oost-Nederland.

Zo moet er volgens Alma een directe spoorverbinding zijn van Zwolle, via Emmen, naar Groningen. Nu moeten reizigers die vanuit Emmen naar Groningen willen, eerst met de Arriva-trein naar Zwolle. Daar kunnen ze dan overstappen op een NS-trein naar Groningen.Volgens de initiatiefnemers zijn sommige gebieden daarnaast alleen met de bus bereikbaar. Ze vinden dat reizen van en naar plaatsen als Coevorden en Emmen sneller en comfortabeler zijn met een trein.De petitie is opgesteld namens inwoners van Zuidoost-Drenthe, de Veenkoloniën en Oost-Nederland. Het is de bedoeling dat de petitie in mei volgend jaar wordt aangeboden aan de Tweede Kamer.