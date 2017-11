SVZ wint derby tegen LEO in doelpuntrijk duel

VOETBAL - Op sportpark De Zeijer Hoogte was SVZ vanmiddag een maatje te groot voor LEO. De derby werd met 4-2 gewonnen na een ruststand van 2-1.

Alle uitslagen zondagamateurs

Achilles 1894 speelt gelijk in Alphen aan den Rijn

Tjisse Kerkstra bezorgt MSC in blessuretijd alsnog een punt

WKE'16 wint topper van Schoonebeek dankzij vroege treffer

Na een minuut stilte ter nagedachtenis van het overlijden van Mooi Wark-drummer John Roffel startte SVZ deze derby voortvarend. Op een winderig Zeijer Hoogte speelden beide ploegen voor de winst. Het resulteerde in een open wedstrijd.Nadat zowel SVZ als LEO al een aantal kansen niet had weten te benutten was het Jesper Knol die na 24 minuten voetbal wel succesvol was voor de thuisploeg (1-0). Een afvallende bal nam hij uitstekend ineens uit de lucht.De thuisploeg zette door. Vooral via de vleugels kregen de gasten geen grip op SVZ. Dat de 2-0 een aanval uit het boekje werd over de vleugel, was dan ook geen verassing. Na iets meer dan een half uur werd een prima versnelling en voorzet van Haverkate evenzo mooi afgerond door Stefan Bosma. Vijf minuten voor rust viel alsnog de aansluitingstreffer (2-1). Een vrije bal van Evan Sturing veranderde van richting waarmee hij de doelman van SVZ verraste.Met een 2-1 voorsprong de tweede helft ingaan was voor de thuisploeg geen garantie voor succes. Vorige week nog gaf het de wedstrijd uit bij Sidddeburen uit handen door met 3-2 te verliezen. Vandaag zetten ze wel goed door. Binnen drie minuten na rust viel de 3-1, gemaakt door Max de Vries. Het was wederom een prima aanval over de vleugels.Een kwartier voor tijd maakte Jochem Haverkate er 4-1 van. Zijn bal, wat meer op een voorzet leek, vloog van 35 meter over de doelman in de verre bovenhoek. Dat de 4-2 nog viel, vlak voor tijd, was voor de statistieken. Een dik verdiende overwinning voor SVZ die hierdoor weer aansluiting vindt met de middenmoot. LEO daarin tegen verkeerd inmiddels in de gevarenzone.