Auto belandt in sloot bij Klazienaveen Het ongeluk gebeurde op de Dordsedijk (foto: Persbureau Meter) De auto belandde in de sloot (foto: Van Oost Media) Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend (foto: Van Oost Media)

KLAZIENAVEEN - Op de Dordsedijk in Klazienaveen is vanmiddag een auto in de sloot beland.

Daarbij zijn geen gewonden gevallen. De inzittende zou er na het ongeluk vandoor zijn gegaan.



Hoe de auto in de sloot terecht is gekomen, is niet duidelijk.