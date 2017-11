Achilles 1894 speelt gelijk in Alphen aan den Rijn

VOETBAL - Hoofdklasser Achilles 1894 heeft voor de tweede achtereenvolgende keer niet gewonnen. Na een 3-2 thuisnederlaag tegen Hollandia vorige week, kwam de club uit Assen vanmiddag in Alphen aan den Rijn niet verder dan 1-1 tegen Alphense Boys.

Achilles 1894 kwam in de 18e minuut op voorsprong dankzij een harde uithaal van Ids Hannema. De gasten waren voornamelijk in de omschakeling gevaarlijk, maar gescoord werd er niet. Na een uur spelen kwam Alphense Boys langszij. Patrick Krop toucheerde de bal met zijn hoofd uit een vrije trap van Thom Nouwens: 1-1.De club uit Assen staat na het gelijkspel vijfde met zeventien punten uit tien wedstrijden. Koploper SJC heeft 26 punten. Volgende week zondag speelt Achilles 1894 thuis in de beker tegen WKE'16. Een week later speelt Achilles opnieuw thuis, dan in de competitie tegen De Bataven.