Alcides haalt opnieuw uit: 6-1 tegen Rolder Boys

VOETBAL - Alcides heeft opnieuw indruk gemaakt in de eerste klasse F. De koploper uit Meppel won thuis met 6-1 van Rolder Boys. Vorige week kwam Alcides ook al zes keer tot scoren tegen FVC.

Alle uitslagen zondagamateurs

Achilles 1894 speelt gelijk in Alphen aan den Rijn

Tjisse Kerkstra bezorgt MSC in blessuretijd alsnog een punt

SVZ wint derby tegen LEO in doelpuntrijk duel

WKE'16 wint topper van Schoonebeek dankzij vroege treffer

Alcides kwam na twaalf minuten spelen op voorsprong. Jermain Wobbes rondde een fraaie individuele actie van Frank Fokke af. De voorsprong was van korte duur, want direct vanaf de aftrap werd het 1-1 door Ferdi Hidding. Vlak voor rust was Fokke zelf trefzeker. Hij kopte raak uit een vrije trap van Martin van 't Ende (2-1).In de tweede helft liep Alcides verder weg bij Rolder Boys. Fokke zorgde voor 3-1 en was daarmee bij elk doelpunt betrokken. Ryan Luyckx maakte, wederom op aangeven van Van 't Ende, na een uur spelen de 4-1. De 5-1 was een kopie van de 4-1: Luyckx scoorde na een assist van Van 't Ende. Vijf minuten voor tijd bekroonde Van 't Ende de fraaiste aanval van de middag: 6-1.Hoogeveen blijft in het spoor van de koploper, al ging dat met meer moeite tegen Noordster. Bij rust stond het 2-2, maar dankzij doelpunten van Marco Hartman en Dave Padding werd het 4-2. Middenmoter Nieuw Buinen ging met 3-0 onderuit tegen Bergum en SVBO won in eigen huis met 5-2 van GAVC. VV Emmen gaf de eerste overwinning van het seizoen, vorige week tegen GRC (4-1) een passend vervolg: op bezoek bij Frisia haalde Emmen met 6-1 uit. Assen FC blijft in de degradatiezone na een 3-1 nederlaag tegen WVV.Alcides is met zeventien punten uit zeven wedstrijden koploper in de eerste klasse F. Hoogeveen heeft net zoveel punten, maar een minder doelsaldo. Rolder Boys blijft laatste met vier punten. Assen FC heeft één punt meer en staat twaalfde.