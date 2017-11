Deel dit artikel:











Meerdere gewonden bij botsing in Coevorden: weg afgesloten Op de Krimweg zijn meerdere auto's op elkaar gebotst (foto: Persbureau Meter)

COEVORDEN - Op de Krimweg in Coevorden zijn vanavond drie auto's op elkaar gebotst. Volgens de politie zouden twee auto's frontaal op elkaar gebotst zijn.

Bij het ongeluk raakten meerdere mensen gewond. Hoeveel is nog niet bekend. Ook is nog niet bekend hoe de slachtoffers eraan toe zijn. Een persoon zat bekneld in de auto en moest door de brandweer bevrijd worden, laat de politie weten.



De hulpdiensten zijn op de plek van het ongeluk. Een traumahelikopter is onderweg. De politie heeft de hele weg afgesloten.