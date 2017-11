Bareveld wint met 14-0: er stond wel een keeper in de goal

VOETBAL - De hoofdmacht van Bareveld boekte vanmiddag een historische zege. De koploper van de zondagvijfdeklasse E maakte gehakt van Oldambster Boys. Het werd 14-0.

Er stond wel een keeper, maar daar is ook alles mee gezegd Bareveld-trainer Peter Tempel

"Dit was niets aan. Na 22 minuten stonden we al met 6-0 voor", aldus Bareveld-trainer Peter Tempel. "Natuurlijk wil je een wedstrijd zo snel mogelijk in het slot gooien, maar op zo'n manier is het eigenlijk niets aan."De treffers van Bareveld kwamen op naam van Daniël Kroder (4x), Herman Ludolphie (2x), Grieto Korthuis (2x), Henk Beuker, René Huizing, Martin Jonker, Jasper Kluin, Bart Weishaupt en Chris Bijl.De reden voor de enorme uitslag was volgens Tempel heel simpel. "Het niveauverschil was gewoon veel te groot. Daarnaast hadden ze wel een keeper, maar daar is dan ook alles mee gezegd."Bareveld kan volgende week de eerste Drentse club worden die een periodetitel pakt. Bij winst in de thuiswedstrijd tegen Meeden is deelname aan de nacompetitie voor promotie naar de vierde klasse in ieder geval zeker gesteld. "Maar we gaan voor rechtstreekse promotie", laat Tempel weten. "Dat is ons doel dit seizoen."Op 13 september 2015 boekte Bareveld ook al eens een monsterzege, alleen toen bleef de teller (tegen JVV) steken op 13.