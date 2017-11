Wegpiraat Smilde is 27-jarige vrouw uit gemeente Tynaarlo

SMILDE - De wegpiraat die in Smilde een levensgevaarlijke inhaalactie uitvoerde, heeft zich bij de politie gemeld. Het gaat om een 27-jarige vrouw uit de gemeente Tynaarlo.

Gisteren werd bekend dat de politie toch actief op zoek ging naar diegene die gevaarlijk inhaalde op de Hoofdweg in Smilde. Eerder zei de politie nog dat de beelden van de inhaalactie te slecht waren om verder onderzoek te doen.Wat er precies met de vrouw gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. Ze heeft een verklaring afgelegd. Volgens de politie buigt justitie zich over een eventuele sanctie.Afgelopen oktober haalde de vrouw een vrachtwagen in. Tijdens die inhaalactie schoot ze ineens het fietspad op, omdat ze op een tegenligger dreigde te botsen. Op het fietspad schepte ze op een haar na een fietser. De beelden werden vastgelegd door iemand met een dashcam.