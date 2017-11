CEC bezorgt Dalen eerste en terechte nederlaag: 3-2

VOETBAL - De topper in de 3e klasse C tussen CEC en Dalen eindigde in 3-2. Daarmee bezorgde de ploeg uit Emmer Compascuum Dalen de eerste nederlaag van het seizoen.

de uitzending van Onze Club

Alle uitslagen zondagamateurs

Achilles 1894 speelt gelijk in Alphen aan den Rijn

Tjisse Kerkstra bezorgt MSC in blessuretijd alsnog een punt

Alcides haalt opnieuw uit: 6-1 tegen Rolder Boys

SVZ wint derby tegen LEO in doelpuntrijk duel

WKE'16 wint topper van Schoonebeek dankzij vroege treffer

Bareveld wint met 14-0: er stond wel een keeper in de goal

"Een terechte zege", vond CEC-middenvelder Marc Timmer, die met twee goals een groot aandeel had in de overwinning.De eerste helft was van beide kanten matig, al was het optreden van Dalen wel erg pover. Het was apathisch en zonder strijd. De 1-0, in de 23e minuut, van Leon Harms was het enige hoogtepuntje van de eerste 45 minuten.De tweede helft had een hoger amusementswaarde. CEC bleef sterker en kwam na 62 minuten door een fraai afstandschot van Marc Timmer op 2-0, maar Dalen bracht de spanning snel terug in de wedstrijd. Tijmen Venhorst schoot technisch goed in uit een voorzet van Nick Schuiling.Een kwartier voor tijd leek Timmer, weer met een rake poeier van afstand, de wedstrijd in het slot te gooien. Op dat moment speelde Dalen al met tien man, na de tweede gele kaart voor invaller Martijn Koelink. Toch bleef Dalen geloven in een resultaat en die houding resulteerde in de 90e minuut voor de 3-2. Uit een strafschop zorgde Marijn Verdoold voor de aansluitingstreffer. Bijna kwam Dalen nog op 3-3, maar een Nick Schuiling wist een honderd procent kans niet te benutten.Koploper in de 3e klasse C blijft Dalfsen. Die ploeg won vanmiddag voor de zesde keer en heeft nu 18 punten uit zes wedstrijden. CEC heeft 18 uit 7 en Dalen staat nu 3e met 16 uit 7.