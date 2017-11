Deel dit artikel:











Brand breekt uit in auto in Meppel De auto staat in lichterlaaie (foto: Van Oost Media) Het vuur werd geblust (foto: Persbureau Meter) Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan (foto: Van Oost Media)

MEPPEL - Op de Govaert Flinckstraat in Meppel is vanavond een auto in vlammen opgegaan.

De auto stond geparkeerd langs de weg toen de brand uitbrak. De brandweer was aanwezig om het vuur te blussen. Het is niet bekend hoe de autobrand is ontstaan.