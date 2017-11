Deel dit artikel:











Koninklijke onderscheiding voor Maurits van Geel uit Nijensleek Maurits van Geel kreeg een onderscheiding (foto: archief RTV Drenthe)

NIJENSLEEK - Maurits van Geel uit Nijensleek is gisteren benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Van Geel kreeg de koninklijke onderscheiding voor zijn verdiensten voor het volksdansen. De 62-jarige inwoner van Nijensleek zet inmiddels zo'n veertig jaar in als docent, artistiek leider, choreograaf, bestuurslid, onderzoeker, jurylid en publicist.



Van Geel kreeg de onderscheiding uit handen van burgemeester Rikus Jager van de gemeente Westerveld. Het was de tweede keer in zeven jaar tijd dat de burgemeester dit lintje mocht opspelden. De meeste mensen worden namelijk benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.