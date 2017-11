Inbrekers slaan toe in Emmen en Weerdinge

EMMEN/WEERDINGE - In de gemeente Emmen zijn opnieuw inbraken geweest. Dit weekend was het raak in Weerdinge en de wijk Rietlanden in Emmen.

Afgelopen vrijdag meldde de politie Zuidoost-Drenthe al dat het aantal inbraken in Emmen de laatste tijd is toegenomen.In Weerdinge sloegen de inbrekers gisteren aan de Emmerhoutstraat toe, tussen 10.00 uur en 20.00 uur. Volgens de politie werd een raam opengebroken en zijn de inbrekers zo binnengekomen. De dieven namen een kluis mee. Wat er in de kluis zat, is niet bekend.Aan de Sierduif in de Emmer wijk Rietlanden is vrijdagavond of gisteravond ingebroken. Daar werd een raam op de eerste verdieping opengebroken. Uit het huis werden sieraden en geld gestolen.Beide inbraken waren in vrijstaande huizen. De eerdere inbraken waren volgens de politie ook in zulke woningen. De politie hoopt dat mensen die meer weten, zich melden.