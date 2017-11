Bas Dost scoort en valt uit met blessure

VOETBAL - Bas Dost heeft zijn waarde weer eens bewezen voor Sporting Portugal. De oud-spits van FC Emmen maakte in de thuiswedstrijd tegen SC Braga het openingsdoelpunt, zijn negende van het seizoen.

De goal van Dost viel redelijk laat in de wedstrijd (66e minuut) en leek de club uit Lissabon de winst te bezorgen, maar in een hectische slotfase vielen er nog drie doelpunten, waarna de wedstrijd eindigde in 2-2.Dost maakte die periode niet meer mee, want hij moest na tachtig minuten naar de kant met een blessure. De voetballer greep naar zijn hamstring. Verwacht wordt dat hij zich afmeldt voor de wedstrijden van het Nederlands elftal, al lonkte een basisplaats. De eerste keuze van bondscoach Dick Advocaat, Vincent Janssen, meldde zich eerder op de avond namelijk geblesseerd af.Sporting behield de tweede plaats in de Portugese liga met 27 punten uit elf duels. Koploper blijft FC Porto met 31 punten en liep dit weekend dus twee punten uit.