Droomdag Edwin Drenth: geboorte zoon, Valthermond naar periodetitel schieten, auto total loss

VOETBAL - Afgelopen nacht, om 02.05 uur, beviel zijn vriendin Anne van een kerngezonde zoon en nog geen 14 uur later vierde Edwin Drenth een tweede feestje op deze heuglijke dag: Dankzij zijn treffer pakte vv Valthermond de 1e periodetitel in de 2e klasse L.

Ik lette even niet op en rijd de auto total loss, daarna zijn we maar weer teruggegaan naar het ziekenhuis Edwin Drenth

Zijn 2-1, in de 68e minuut, tegen SC Erica betekende de winnende treffer voor Valthermond. Nadat bekend werd dat de enige overgebleven concurrent, Dedemsvaart, met liefst 6-2 had verloren van Beilen kon het feest op sportpark De Meent beginnen.Valthermond is de eerste Drentse club die zich heeft verzekerd van de nacompetitie. Valthermond en SC Erica scoorden alle goals na rust. Demy te Velde zorgde na 59 minuten voor de 1-0, waarna Pelle de Vries de gelijkmaker scoorde. De 1-1 viel in de 63e minuut. Amper vijf minuten later zorgde Ediwn Drenth dus voor de laatste treffer van de middag.De gevierde man kon logischerwijs zijn geluk niet op. "Dit is echt geweldig. Een dag om nooit te vergeten of eigenlijk een weekend om nooit te vergeten, want het leek wel een film."Drenth vervolgt: "Afgelopen vrijdagavond werd Anne ingeleid, maar in het ziekenhuis bleek dat ze nog maar 1 centimeter ontsluiting had. We mochten er blijven, maar kozen om weer naar huis te rijden. Op de terugweg lette ik heel even niet op. We waren aan het praten en ineens rij ik rechtdoor op een vluchtheuvel. De auto total loss.""Gelukkig reed ik niet hard, waardoor we geen lichamelijk letsel hebben opgelopen. Toch zijn we maar weer teruggegaan naar het ziekenhuis. Vierentwintig uur later is onze zoon, Damiën, geboren. Hij maakt het heel goed en vanochtend om 11.30 uur mochten we allemaal naar huis. Daarna hebben we samen besloten dat ik in de middag zou voetballen want bij winst konden we de periodetitel pakken. Dat dat dan uiteindelijk lukt en ik ook nog eens de winnende maak is te mooi om waar te zijn."