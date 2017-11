Droomdag Edwin Drenth: geboorte zoon en Valthermond naar periodetitel schieten

VOETBAL - Afgelopen nacht, om 02.05 uur, beviel zijn vriendin Anne van een kerngezonde zoon en nog geen 14 uur later vierde Edwin Drenth een tweede feestje op deze heuglijke dag: Dankzij zijn treffer pakte vv Valthermond de 1e periodetitel in de 2e klasse L.

Zijn 2-1, in de 68e minuut, tegen SC Erica betekende de winnende treffer voor Valthermond. Nadat bekend werd dat de enige overgebleven concurrent, Dedemsvaart, met liefst 6-2 had verloren van Beilen kon het feest op sportpark De Meent beginnen.Valthermond is de eerste Drentse club die zich heeft verzekerd van de nacompetitie. Valthermond en SC Erica scoorden alle goals na rust. Demy te Velde zorgde na 59 minuten voor de 1-0, waarna Pelle de Vries de gelijkmaker scoorde. De 1-1 viel in de 63e minuut. Amper vijf minuten later zorgde Ediwn Drenth dus voor de laatste treffer van de middag.