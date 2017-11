File opgelost tussen Oosterhesselen en Hoogeveen-Oost [update]

OOSTERHESSELEN - De file die vanmorgen op de A37, tussen Oosterhesselen en Hoogeveen-Oost stond, is opgelost. Op het hoogtepunt was de file ongeveer zeven kilometer lang.

De rijbaan was afgesloten na een ongeluk. Het is niet duidelijk of iemand gewond is geraakt.Verkeer werd over de vluchtstrook geleidt. Bestuurders hadden op het hoogtepunt last van ongeveer een uur vertraging.