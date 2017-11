Deel dit artikel:











File tussen Zuidlaren en Haren op A28 weer voorbij [update] De rijbaan is dicht (foto: archief RTV Drenthe)

ZUIDLAREN - De file op de A28 tussen afrit Zuidlaren en Haren is opgelost. De rijbaan was dicht na een ongeluk en verkeer werd via de vluchtstrook geleid.



Automobilisten moesten rekening houden met ongeveer een halfuur vertraging.