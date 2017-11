Deel dit artikel:











Man en vrouw verdacht van mishandeling conducteur en agent Een man en een vrouw zijn aangehouden na mishandeling (foto: archief RTV Drenthe)

MEPPEL - De politie heeft gistermiddag in Meppel een man en een vrouw aangehouden als verdachten van mishandeling van een conducteur en een agent.

De 23-jarige man uit Almere werd in Meppel op het station opgewacht door de politie. Een conducteur verklaarde dat hij eerder op de middag werd geslagen door de man. "Hij bleek tijdens controle te reizen op het vervoersbewijs van een ander persoon, waarbij tevens de foto was weggekrast", laat de politie weten.



Een 35-jarige vrouw uit Drachten bleek wel een geldig vervoersbewijs te hebben, maar had niet ingecheckt. De man en de vrouw werden in de trein bekeurd door de NS-medewerker. "De man viel daarna de conducteur aan, waarbij tijdens de worsteling de kleding van de conducteur werd vernield en hij beledigd en mishandeld werd."



Op het station werd de man aangehouden. De vrouw viel vervolgens een politieagent aan en werd ook aangehouden.