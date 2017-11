Stelling: Groningen moet uit de naam van Airport Eelde

EELDE - De gemeente Groningen praat vanavond over de toekomst van Groningen Airport Eelde. Vorige week bleek dat Groningen niet zoals eerder gezegd 12 miljoen, maar nog maar 6 miljoen euro wil investeren in de luchthaven.

Voor de noodlijdende luchthaven ligt een toekomstplan klaar waarvoor 46 miljoen euro nodig is. De vijf aandeelhouders zouden dit bedrag samen moeten ophoesten. Assen, Tynaarlo en de provincies Drenthe en Groningen hebben al besloten bij te dragen. De stad Groningen bezit 26 procent van de aandelen , wat neer komt op een bijdrage van 12 miljoen.Volgens de gemeente Groningen kan het vliegveld met 40 miljoen euro ook voldoende investeringen doen en is 46 miljoen euro niet nodig. Wat vindt u? Kan Groningen zomaar zeggen dat ze nog maar voor de helft mee wil doen? Of moeten we zeggen dat als Groningen minder wil meebetalen, Groningen ook uit de naam van het vliegveld moet verdwijnen?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat jouw reactie achter.Vrijdag vroegen we u of u bij de keuze van een ziekenhuis rekening houdt met de plek van dat ziekenhuis in de Ziekenhuis Top 100. Ruim 72 procent van de mensen trekt zich daar niets van aan. Iets meer dan 27 procent van de stemmers vindt dat wel belangrijk. Er stemden 1.584 mensen.