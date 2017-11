Afscheid van Mooi Wark-drummer John Roffel voor fans in Assen

ASSEN - Fans van Mooi Wark kunnen vandaag vanaf 17.00 uur afscheid nemen van de afgelopen dinsdagavond overleden drummer John Roffel.

De drummer van de band overleed op 31 oktober na een kort ziekbed op 54-jarige leeftijd. Mensen die een laatste groet willen brengen aan Roffel kunnen tussen 17.00 uur en 18.00 uur terecht in de Berkenzaal van rouwcentrum De Boskamp in Assen.Roffel wordt woensdag in besloten kring begraven. Het RTV Drenthe-muziekprogramma Djammen stond vorige week volledig in het teken van Roffel. Verslaggever Robbert Oosting zocht hem vlak voor zijn dood op.