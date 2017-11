Deel dit artikel:











Nuis rijdt teamsprint, Ensing de massastart Kjeld Nuis rijdt zondag de teamsprint (foto: LottoNL Jumbo)

SCHAATSEN - Kjeld Nuis uit Emmen is door bondscoach Geert Kuiper geselecteerd voor de teamsprint tijdens de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen komend weekend in Thialf in Heerenveen. Janneke Ensing uit Gieten rijdt de massastart.

Geschreven door Karin Mulder

Ensing is samen met Irene Schouten geselecteerd voor de massastart die zaterdag wordt verreden. De 31-jarige schaatsster heeft al aangegeven graag naar de Olympische Spelen te willen op dit onderdeel.



Teamsprint

Kjeld Nuis rijdt zondag samen met Ronald Mulder, Dai Dai Ntab en Kaj Verbij de teampsrint. Ook bij de World Cup in Stavanger staat dit onderdeel op het programma.



Nuis zal komend weekend ook in actie komen op de 1.000 meter.