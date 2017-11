Hoge CO2-uitstoot door droog Drents veengebied

ASSEN - De Drentse bodem stoot relatief veel koolstofdioxide uit vergeleken met de rest van Nederland. De veengrond in onze provincie is verantwoordelijk voor 22 procent van de landelijke veengronduitstoot.

Volgens een landelijk onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Wageningen Universiteit stoot alleen de veengrond in Friesland meer CO2 uit dan de Drentse. Gemiddeld stoot een hectare Nederlands veen jaarlijks meer uit dan drie huishoudens.In totaal komt de veenuitstoot neer op zeven miljoen ton koolstofdioxide per jaar: ruim drie procent van de volledige CO2-uitstoot van Nederland.Die hoge uitstoot van CO2 komt vooral doordat het grondwater in Drenthe en Friesland dieper onder de grond zit. Hoe dieper het grondwater, hoe hoger de uitstoot van koolstofdioxide.Het water wordt weggepompt voor de landbouw, zodat de grond droog genoeg is om gewassen als aardappelen en mais te telen.Door het wegpompen van het water wordt het veen droog en gaat het CO2 uitstoten. Ecoloog Gert-Jan van Duinen van de Stichting Bargerveen legt uit hoe het zit. "Veen is eigenlijk gewoon dood plantenmateriaal dat in de loop van millennia onder natte omstandigheden is ontstaan.""Maar nu mensen het water weghalen, komt er zuurstof bij de plantenresten en daardoor verteren ze. Daar komt CO2 bij vrij", vertelt Van Duinen.Een mogelijke oplossing voor de uitstoot is volgens Van Duinen vrij simpel: onder water zetten. "Dat zou het probleem oplossen, want dan komt er geen zuurstof meer bij het veen. Maar dan kunnen de gewassen die op droge grond geteeld worden niet meer groeien."Er zou dan dus een verandering nodig zijn in de manier waarop we in Drenthe gewassen verbouwen. Dat is mogelijk, maar lastig. Van Duinen: "Je kunt prima andere planten verbouwen op natte grond, alleen die vorm van landbouw wordt nog niet gesubsidieerd. Het kan nog jaren duren voordat we zo ver zijn."