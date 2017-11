Deel dit artikel:











A28 bij Hoogeveen komend weekend deels dicht door werkzaamheden De spoorbrug bij Hoogeveen (foto: Google Streetview)

HOOGEVEEN - Komend weekend hebben automobilisten last van werkzaamheden aan de A28 bij de spoortunnel bij Hoogeveen.

Rijkswaterstaat is van vrijdag 10 november 20.00 uur tot maandag 13 november 05.00 uur bezig met onderhoud aan de spoortunnel.



Weg dicht richting Zwolle

Tijdens de werkzaamheden is de A28 voor verkeer richting Zwolle afgesloten tussen afrit 27, Fluitenberg en afrit 26, Hoogeveen. Ook de opritten zijn dicht. Het verkeer wordt met gele borden omgeleid.



Voor het verkeer richting Groningen is één rijstrook beschikbaar en is alleen de oprit bij Hoogeveen afgesloten. Ter hoogte van de werkzaamheden geldt een maximum snelheid van 70 kilometer per uur.



Van vrijdag 10 november 23.00 uur tot zaterdag 11 november 8.00 uur wordt ook gewerkt aan de weg op knooppunt Hoogeveen richting Zwolle.