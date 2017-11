Jouw mening: Het is niet goed dat natuurorganisaties afhankelijk zijn van vrijwilligers

Op de jaarlijkse Natuurwerkdag hebben 1.400 vrijwilligers in Drenthe de handen uit de mouwen gestoken. Vrijwilligers spelen het hele jaar door een belangrijke rol in het onderhoud van de natuur.

Het beheer en onderhoud van de Drentse natuur ligt bij organisaties zoals Landschapsbeheer Drenthe en het Drentse Landschap. Maar er is niet veel geld voor.Daarom helpen vrijwilligers mee in de natuur. Tijdens de Natuurwerkdag , maar ook gedurende de rest van het jaar ondersteunen zij natuurorganisaties.Is het goed dat vrijwilligers een belangrijke rol spelen in het onderhoud van de natuur? Of moet dit alleen een taak zijn voor natuurorganisaties? Wij zijn benieuwd wat jij hiervan vindt.Daarom is onze stelling: Het is niet goed dat natuurorganisaties afhankelijk zijn van vrijwilligers.Wil je je mening delen? Dat kan via Facebook of op Twitter met de hashtag #roegstelling.Vorige week was onze stelling : Het kabinet moet nu in actie komen anders is het te laat voor de natuur. De meeste stemmers zijn het eens met deze stelling. Op onze website kiest 80 procent hiervoor.Op Instagram stemt 94 procent voor eens. Op Facebook en op Twitter komt het zelfs tot een 100 procent score, alle stemmers zijn het eens met de stelling.Via Facebook voegt Martijn Spijker toe: "Als je vindt dat er iets moet gebeuren, doe dan ook je eigen ding! Alles afschuiven op de politiek werkt ook niet."