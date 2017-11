Opnieuw medewerker Bikkel Groep opgepakt

HOOGEVEEN - Een 58-jarige vrouw uit Emmen is vanochtend door de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) gearresteerd in haar eigen huis. De vrouw werkt bij Bikkel Groep.

De 58-jarige vrouw is de zevende persoon die is gearresteerd in het onderzoek naar Bikkel Groep uit Hoogeveen, meldt Dagblad van het Noorden De FIOD heeft vorige week zes personen opgepakt in het onderzoek naar Bikkel Groep. Het bedrijf bedacht een constructie waarbij de Letse medewerkers in Nederland werden gedetacheerd en daar geen loon, maar een stagevergoeding kregen. Op die manier betaalden ze minder belasting.De twee directeuren Jeroen K. en Henri F. worden verdacht van miljoenenfraude en zitten nog vast. Vorige week dinsdag viel de FIOD binnen in woningen en bedrijven van Bikkel.