Jürgen Locadia moet Oranje-debuut weer uitstellen

VOETBAL - Jürgen Locadia uit Emmen heeft zich afgemeld voor het Nederlands elftal. De aanvaller van PSV heeft weer last gekregen van een enkelblessure en is niet inzetbaar tijdens de oefeninterlands tegen Schotland en Roemenië.

"Dit is een flinke teleurstelling, want er lagen mogelijkheden voor me'', vertelt Locadia op de website van zijn club uit Eindhoven . "Ik voel me goed en er zijn ook wat anderen geblesseerd. Helaas ben ik dat nu ook." De topscorer van de Eredivisie scoorde gisteren een keer en leverde een assist in de 4-3 gewonnen wedstrijd tegen FC Twente.Locadia wacht nog altijd op z'n officiële debuut in Oranje. Als hij debuteert, wordt hij de vierde Drent ooit in Oranje. Willy Westra van Holthe uit Kloosterveen (1913), Arend Schoemaker uit Diever (1933) en Peter Hoekstra uit Assen (1996).Bondscoach Dick Advocaat kampt na het afzeggen van Locadia inmiddels met een spitsenprobleem. Ook Bas Dost, oud-spits van FC Emmen, is vanwege een hamstringblessure niet inzetbaar. Advocaat heeft daarom Luuk de Jong aan zijn selectie toegevoegd. Hij zat dun in zijn aanvallers, omdat Vincent Janssen gisteren ook al afhaakte. De Jong vierde zondag als invaller zijn eerste doelpunt sinds maart in de eredivisie.Het Nederlands elftal oefent donderdag in Aberdeen tegen Schotland. Volgende week dinsdag in Boekarest is Roemenië de tegenstander.