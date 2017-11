Europees kantoor van vliegtuigbouwer Cirrus naar Groningen Airport Eelde

EELDE - Het Europese kantoor van vliegtuigbouwer Cirrus wordt van Londen naar Groningen Airport Eelde verplaatst. Ze zitten straks in een nieuw te bouwen hal van Cirrus op het vliegveld.

Die hal wordt op dit moment gebouwd op een terrein rechts van de aankomst- en vertrekhal. In deze hal komen straks een showroom, magazijnen, trainingsfaciliteiten en kantoren. Op dit moment worden al vliegtuigen van het merk Cirrus op Groningen Airport Eelde onderhouden.Cirrus heeft een nieuw type vliegtuig met straalmotor dat vanuit Eelde in heel Europa wordt verkocht. Ook het onderhoud wordt op de luchthaven gedaan. De verwachting is dat deze activiteiten nieuwe banen opleveren.Op het terrein van de luchthaven komt ook het kantoor van een reisbureau. Het gaat om Focus Reizen, een reisbureau gespecialiseerd in reizen naar Afrika en het Midden-Oosten.De luchthaven heeft de opdracht gekregen van de aandeelhouders om te zorgen voor meer activiteiten rondom de luchthaven. Oud directeur Harm Post van Groningen Seaports houdt zich daarmee bezig.Het is voor de aandeelhouders ook van groot belang dat het bedrijfsleven investeert in de financieel zwakke luchthaven. De aandeelhouders zijn de provincies Drenthe en Groningen en gemeenten Tynaarlo, Assen en Groningen.De aandeelhouders hebben besloten dat ze tientallen miljoenen investeren in de toekomst van Groningen Airport Eelde. Alle aandeelhouders hebben ingestemd, behalve de stad Groningen.De gemeenteraad van Groningen bespreekt vanavond een voorstel om niet twaalf, maar zes miljoen euro in de luchthaven te stoppen. Investeren in de Noordelijke luchthaven ligt bij de Groningers nogal gevoelig.