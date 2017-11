Deel dit artikel:











Kruipruimtes Nieuw-Schoonebeek worden onderzocht op wateroverlast De brief die inwoners kregen (foto: RTV Drenthe / Janet Oortwijn)

NIEUW-SCHOONEBEEK - De gemeente Emmen gaat een onderzoek doen in de kruipruimtes van de huizen in Nieuw-Schoonebeek.

Geschreven door Janet Oortwijn

Dat schrijft de gemeente in een brief aan de inwoners van het dorp. Bewoners ervaren wateroverlast door de grondwaterstand. De gemeente hield daarom een enquête onder de inwoners van Nieuw-Schoonebeek.



Meerderheid heeft last van vocht

Van de 396 huishoudens die aangeschreven waren, hebben 95 de enquête ingevuld. Hieruit blijkt dat 63 huizen vochtproblemen op de begane grond hebben en 76 huishoudens hebben vocht in de kruipruimte. Daarnaast heeft een groot gedeelte last van water in de kelder of van te veel water in de tuin.



Het aanvullende onderzoek dat de gemeente nu gaat doen in de kruipruimtes, gebeurt steekproefgewijs en inwoners kunnen hier begin 2018 een uitnodiging voor krijgen. Het onderzoek gebeurt in februari en maart, omdat dat de natste periode is van het jaar.



Onderzoek sinds vorig jaar bezig

Het merendeel van de bewoners die de enquête heeft ingevuld, woont al meer dan tien jaar in het dorp. De meeste overlast wordt ervaren in het centrale en noordelijke deel van Nieuw-Schoonebeek. Ook hebben een paar inwoners zelf al maatregelen tegen de wateroverlast genomen, zoals het aanleggen van drainage, waterpompen en ventilatie.



Het onderzoek naar de grondwatersituatie in het dorp is in december 2016 begonnen met de plaatsing van een aantal grondwaterpeilbuizen.



Wordt het probleem nog erger?

De resultaten van dit onderzoek worden samengevoegd met die van de enquête en het kruipruimte-onderzoek, zodat in kaart gebracht kan worden hoe groot het probleem is en welke oplossing er gevonden kan worden.



Daarnaast zijn er zorgen over de ontwikkelingen rond het nabijgelegen Bargerveen, waar bufferzones worden aangelegd om water op te vangen en het natuurgebied nat te houden. Inwoners vrezen dat hiermee de wateroverlast juist erger wordt.