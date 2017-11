Deel dit artikel:











Familie bestraft voor leegroven loods in Leutingewolde Een vader, zijn zoon en neef werden veroordeeld (foto: pixabay.com)

LEUTINGEWOLDE – Een 43-jarige man uit Groningen moet voor een bedrijfsinbraak op 22 januari in Leutingewolde 120 uur werken. Daarnaast legde de rechter de man een voorwaardelijke celstraf van twee weken op.

De Stadjer pleegde de inbraak samen met zijn 18-jarige zoon en 24-jarige neef. Die twee zijn ook veroordeeld tot werkstraffen van 120 uur..



Leegroven loods

De politie betrapte de mannen terwijl ze de loods leegroofden. Vijf wasmachines, enkele fornuizen en televisies stonden al in hun bus. De agenten waren op een melding afgekomen dat er rondom de loods aan de Turfweg ‘personen scharrelden’. De drie mannen waren met hun tweede lading bezig, zeiden ze. Ze waren binnengekomen door een raam in te gooien.



Op sleeptouw

De gedupeerde witgoedhandelaar, die zijn spullen in de loods had staan, wilde een schadevergoeding van ruim 6000 euro. De claim was te ingewikkeld om toe te wijzen, vond de rechter. Die tilde er zwaar aan dat de 43-jarige Stadjer zijn zoon en neef het criminele pad op had gesleept. Hij had als ouder beter moeten weten, vond de rechter.