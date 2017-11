Aanmeldstraat voor asielzoekers verdwijnt weer uit Veenhuizen

VEENHUIZEN - Na twee jaar verdwijnt de aanmeldstraat voor asielzoekers weer uit Veenhuizen. Daar zijn raadsleden van de gemeente Noordenveld schriftelijk over geïnformeerd.

Het COA verwacht geen grote asielstromen meer en wil daarom de nareizigersstroom opvangen in Ter Apel. Op die locatie bevindt zich ook een aanmeldstraat.Begin 2018 moet de zogeheten BRP-straat (basisregistratie van personen) in Groot Bankenbosch worden gesloten. Over een precieze datum worden nog gesprekken gevoerd met de gemeente. Er werken zestien medewerkers van de gemeente Noordenveld bij de aanmeldstraat in Veenhuizen.Asielzoekers die in Veenhuizen verblijven en kans maken op een verblijfsvergunning, worden bij de aanmeldstraat ingeschreven in het gemeentelijke register en krijgen zo een burgerservicenummer. Vanuit de opvanglocatie in de voormalige gevangenis gaan ze naar een asielzoekerscentrum. Als asielzoekers een verblijfsvergunning hebben gekregen, krijgen ze een woning ergens in het land toegewezen.Omdat de asielzoekers al bij de aanmeldstraat zijn geregistreerd, hoeven ze alleen maar overgeschreven te worden. Dit scheelt gemeenten veel tijd en geld. Noordenveld was een van de eerste gemeenten in Nederland die een aanmeldstraat kreeg.De gemeente weet nog niet wat de financiële gevolgen zijn van de sluiting van de aanmeldstraat.